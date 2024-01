Lazio, occhio ai diffidati con l’Atalanta: in quattro rischiano di saltare il Cagliari

Lazio, a pochi giorni dalla sfida con i bergamaschi i biancocelesti devono fare i conti con i diffidati: i dettagli

Archiviata la partita con il Napoli, la Lazio domenica torna in campo nella delicata trasferta di Bergamo contro l’Atalanta di Gasperini. Per il match, Sarri deve fare i conti con i possibili squalificati visto che ci sono ben quattro calciatori in diffida ovvero Pellegrini, Romagnoli, Rovella e Vecino. Qualora uno dei calciatori citati venisse ammonito o espulso salterà la partita col Cagliari.