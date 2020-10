Lazio, occasione Reina, Inzaghi prepara qualche rotazione

Lazio, contro il Bologna Inzaghi indirizzato a cambiare alcuni interpreti: scalpita Reina.

Per Josè Reina quella contro il Bologna potrebbe essere l’occasione giusta per debuttare dal primo minuto. Oggi il tecnico deciderà se dargli spazio o far continuare Strakosha. Muriqi, dopo qualche scampolo a Genova e col Borussia, scalpita per affiancare Immobile. E domani potrebbe essere la giornata giusta. Altri dubbi sono legati a Leiva, anche perché mercoledì prossimo c’è un’altra gara di Champions e centellinare il brasiliano appare una mossa saggia. In ballo ci sono Parolo, favorito, e uno tra Escalante e Cataldi. In difesa anche potrebbe esserci qualche rotazione, con Hoedt pronto a prendere il posto di Luiz Felipe. Cosi riporta l’edizione odierna de Il Messaggero.