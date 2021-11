Lazio, arriva un nuovo sponsor: tutti i dettagli – FOTO

Arriva un nuovo sponsor in casa Lazio: ecco tutti i dettagli dell’accordo per la nuova importante partnership

Arriva un nuovo sponsor per la Lazio. La società biancoceleste ha infatti raggiunto un accordo con Trenitalia Frecciarossa. Una collaborazione importante, soprattutto per quel che riguarda le trasferte del club e con delle offerte anche per i tifosi.

«Segui la tua squadra del cuore. Viaggia con @frecciarossaofficial e tifa insieme ai tuoi amici! Se viaggi in gruppi da 3 a 5 persone, con l’offerta INSIEME risparmi fino al 50% di sconto! L’offerta è soggetta a limitazioni», queste le parole apparse sui canali social dei capitolini.

Insomma, una nuova importante partnership, che può rappresentare un incentivo per tutti i supporter che intendono e vogliono seguire la squadra in giro per l’Italia.