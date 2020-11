Lazio, Lucas Leiva in clinica per sottoporsi a degli accertamenti. Inzaghi spera di ritrovare il brasiliano contro il Crotone

La sosta fa bene alla Lazio. La pausa delle Nazionali fa respirare la squadra di Inzaghi che, in poche settimane, è stata chiamata ad affrontare numerosi impegni tra campionato e Champions League. Allo stesso tempo, mister Inzaghi spera di recuperare qualche giocatore tra quelli fermati dagli infortuni e dalla questione Covid.

In attesa dell’appuntamento in casa del Crotone, Lucas Leiva si è sottoposto questo pomeriggio a nuovi accertamenti in Paideia. Sul profilo Twitter, è la società stessa a comunicare la notizia: