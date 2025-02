Lazio, numeri da urlo per Zaccagni: solo Retegui ha fatto meglio, il dato

Mattia Zaccagni si sta confermando sempre di più l’anima della Lazio e a dimostrarlo sono anche i numeri del giocatore

La prima parte di stagione della Lazio è andata ben oltre le aspettative e il merito principale è si di Baroni, che è riuscito a portare la sua impronta sin da subito, ma anche dei giocatori che sono stati impiegati dall’ex allenatore del Verona, capaci di assorbire le nozioni principali e trasportarle in campo.

Chi sicuramente sta rendendo più di chiunque altro è Mattia Zaccagni, che in questo avvio di 2025 ha ben pochi rivali in Serie A. Zaccagni infatti, ha preso parte a sei gol in sette partite in Serie A nel nuovo anno (due reti e quattro assist ) e solo Mateo Retegui è stato coinvolto in più reti nel torneo (10).