Mohamed Fares non ha ricevuto l’autorizzazione a lasciare l’Italia

Niente Nazionale algerina per Mohamed Fares. L’esterno algerino della Lazio, il quale avrebbe dovuto partecipare al doppio impegno dei nordafricani contro lo Zimbabwe per le Qualificazioni alla Coppa d’Africa, sarà costretto a rimanere a Roma. Come riporta il portale algerino La Gazette du Fennec, il giocatore non è stato autorizzato a lasciare l’Italia. Al suo posto ci sarà Abdellaoui del Sion.