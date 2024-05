Lazio, Nicola: «Abbiamo ancora la possibilità di entrare nella storia dell’Empoli. Io ci credo». Le parole del tecnico

L’Empoli, prossimo avversario della Lazio all’Olimpico di Roma il 12 maggio, può così ambire a un finale di stagione emozionante. A suonare la carica, dopo il match del Castellani, è stato lo stesso allenatore – esperto nel portare i club alla salvezza – Davide Nicola, intervenuto così ai microfoni di Rai Radio 1:

PAROLE– «Io intanto parto dal fare una considerazione, che è quella del fatto che sono estremamente orgoglioso di questi ragazzi per come hanno gestito la gara a livello emotivo, perché la tensione ovviamente era data da questo tipo di partita. Da qui alla fine del campionato mancano 270 minuti e sarà dunque sempre così. Quindi noi dobbiamo essere consapevoli del fatto che, per arrivare fin qui, abbiamo compiuto una rincorsa pazzesca. Abbiamo ancora la possibilità di conquistare quello che ci renderebbe veramente felici ed entrerebbe nella storia dell’Empoli. Io ci credo ».

SFIDA– «Sarà importante non mollare, tenere l’entusiasmo alto e credere che si potrà fare punti contro chiunque. Ogni partita ha delle difficoltà. Questa era sicuramente una gara molto contratta e dove gli spazi venivano a mancare. Eravamo riusciti a fare gol e quindi, in certe partite l’episodio può diventare anche decisivo. Ma è importante anche poter far punti con un pareggio perché vai avanti in classifica. Quindi ti metti nella condizione di poter inseguire il tuo sogno ».