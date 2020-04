LAZIO NEWS: idea Romagnoli per la prossima stagione. Le condizioni di Vavro e Lulic ULTIME

Lazio News è l’edizione giornaliera con le principali notizie provenienti dal mondo Lazio, a cura della redazione

NOTIZIARIO Lazio News 24 – Edizione del 2 aprile

Ufficiale, sospeso il campionato belga e scudetto al Brugge – LEGGI QUI

Spadafora: «Stop allenamenti è un sacrificio ma serve come tutela per tutti» – LEGGI QUI

Lazio, in sede di mercato non si faranno sconti per i big – LEGGI QUI

Lazio, il punto dall’infermeria: Lulic in ripresa, qualche fastidio per Vavro – LEGGI QUI

Serie A, tutti i dubbi della Lega sulla ripresa: dalla salute ai calendari – LEGGI QUI

Calciomercato Lazio, il sogno si chiama Romagnoli: contatti con l’agente – LEGGI QUI