Lazio, in sede di mercato non si faranno sconti per i big

Lazio, la posizione della società biancoceleste sarà molto chiara in sede di mercato: niente sconti e nessuna necessità di vendere

Il coronavirus ha di fatto bloccato l’Italia, e non solo, da un mese a questa parte. Anche il mondo del calcio è stato coinvolto in questo stop che di sicuro influenzerà la prossima sessione di mercato. L’economia del sistema infatti è messa duramente alla prova vista la mancanza di introiti derivanti da diritti tv ecc.

Per fortuna la Lazio sta reggendo bene alla crisi, avendo una società e un bilancio sano, e in estate non avrà necessità di vendere o meglio di svendere. Come riporta il Corriere dello Sport il presidente Lotito non farà sconti in sede di mercato, soprattutto se si tratteranno i gioielli della Lazio. Il Barcellona si è già fatto avanti per Luiz Felipe, Immobile piace a Everton e Liverpool mentre Milinkovic è nel mirino del Tottenham. Qualsiasi sia il club però la premessa è sempre la stessa, non si fanno sconti e a meno di offerte irrinunciabili la società biancoceleste non si priverà dei suoi giocatori migliori.