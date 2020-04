Calciomercato Lazio, il sogno si chiama Romagnoli: contatti con l’agente

La Lazio pensa ad Alessio Romagnoli per la difesa. Il capitano rossonero che non ha mai nascosto la sua fede laziale

La Lazio si prepara per la Champions partendo dal calciomercato. Le sorti della Serie A incideranno moltissimo sulla programmazione dei nuovi acquisti, ma la volontà è comunque quella di rinforzare la rosa con giocatori importanti. Si parte con la difesa e il Corriere dello Sport candida Alessio Romagnoli per il centro sinistra: Radu ha ormai 34 anni e un’alternativa è necessaria.

Il giocatore è richiesto dai tifosi da tempo: non ha mai nascosto la sua fede laziale, neppure in semifinale di Coppa Italia quando si negò l’esultanza per aver segnato il rigore decisivo.

Il contratto di Romagnoli è in scadenza nel 2022, ma il Milan ha necessità di fare cassa ed attuare profondi cambiamenti: una rivoluzione che coinvolge anche lui.

La Lazio ci pensa concretamente, tanto da aver avuto già qualche contatto Raiola, agente del rossonero. Una chiacchierata per saggiare il terreno e sognare in grande…