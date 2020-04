Lazio, il punto dall’infermeria: Lulic in ripresa, qualche fastidio per Vavro

Lazio, controlli in infermeria per Vavro: il difensore ha riportato un fastidio all’adduttore. Lulic in ripresa graduale

I campi sono vuoti, i giocatori della Lazio seguono protocolli specifici nelle loro case, ma la clinica Paideia non si ferma. Ieri giornata di check up: Vavro si è presentato per degli esami strumentali, come riportato dal Corriere dello Sport, il difensore ha lamentato un fastidio all’adduttore. Nessuna lesione, per lui solo riposo.

GLI ALTRI – Lulic riprende gradualmente, è in Svizzera e la sosta obbligata gli consente di recuperare senza forzare i tempi; Lukaku invece è in Belgio per continuare la cura fisioterapica per le ginocchia. Ancora acciaccati Leiva e Marusic: il brasiliano è sempre alle prese con il fastidio al ginocchio destro, mentre il montenegrino lavora con un protocollo specifico per evitare ricadute, dopo lo stop di Bologna.