L’ex difensore di Lazio e Milan, Alessandro Nesta, sceglie la squadra che preferisce tra le due, il cuore va dal club che tifava da bambino

Intervistato da CBS Sport Golazo, l’ex giocatore, ha espresso la sua preferenza verso la squadra biancoceleste in risposta alla domanda su chi preferisse tra le sue ex squadre Milan e Lazio. L’ex difensore d’altra parte tifa sin da piccolo per la Lazio.