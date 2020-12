Lazio, un disastro la difesa nei primi tempi

La Lazio ha incassato anche ieri due reti nella prima frazione di gioco, che quasi sempre ha chiuso in svantaggio in questo 2020/21. I capitolini guidati da Simone Inzaghi hanno subito 15 reti nei primi tempi, solo il Crotone in tutta la Serie A ha saputo fare peggio con 17. Un dato che dovrà far riflettere lo staff biancoceleste in vista della ripresa del campionato.