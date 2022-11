Lazio, gli impegni dei giocatori con le rispettive Nazionali

Escludendo Vecino e Milinkovic, tre giocatori della Lazio sono scesi in campo ieri con le rispettive Nazionali

L’albanese ha giocato nel match contro l’Italia, rimanendo in campo 90′ minuti. Soltanto tribuna invece per l’estremo difensore azzurro. Sconfitta ai rigori contro l’Islanda per la Lituania nella Baltic Cup. I tempi regolamentari erano terminati 0-0. Solo panchina comunque per Adamonis.