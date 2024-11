Lazio, il messaggio dei club sui social ai nazionali – FOTO

Lazio, il messaggio della società agli undici calciatori biancocelesti convocati con le rispettive nazionali: buona fortuna, ma non solo – FOTO

Undici nazionali per la Lazio in questa sosta nazionale – soprattutto il ritorno di un biancoceleste in Azzurro con Nicolò Rovella – che rendono orgogliosa la società, che ha deciso di salutarli, non senza un pizzico di apprensione.

Su Instagram infatti il club, oltre al classico in bocca al lupo, ha scritto così: «Buona fortuna ragazzi, per favore, state attenti»