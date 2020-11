Lazio, Nazionali: 90′ per Marusic, oggi in campo Acerbi, Milinkovic e Muriqi

Nazionali, Marusic ieri in campo, oggi tocca ad Acerbi, Milinkovic e Muriqi: gli impegni dei giocatori della Lazio

Capitolo Nazionali: ieri un solo biancoceleste in campo, oggi altri tre. Pareggio a reti bianche tra il Montenegro di Adam Marusic (titolare ed impiegato per tutti i novanta minuti più recupero) e l’Azerbaigian. Oggi scenderanno in campo le Nazionali di altri tre biancocelesti: l’Italia contro la Polonia, con Francesco Acerbi pronto al ritorno da titolare dopo lo stop precauzionale nello scorso match, la Serbia di Segrej Milinkovic-Savic, in campo contro l’Ungheria (il Sergente potrebbe essere risparmiato) e il Kosovo di Vedat Muriqi, contro la Slovenia. Tutti i match saranno validi per la quinta giornata di Nations League.