Favola Gudmundsson: impatto da urlo con la Lazio ed è subito il jolly di Gattuso

Gudmundsson ha dimostrato subito le sue qualità regalando la vittoria alla Lazio nell’ultimo turno di campionato

Un esordio da sogno che ha subito conquistato il popolo biancoceleste. Albert Gudmundsson ha impiegato pochissimi minuti per lasciare il segno: subentrato al posto di Davide Frattesi in un’inedita posizione di mezzala, l’attaccante ha svettato di testa sul traversone di Danilho Doekhi battendo il portiere Maduka Okoye e regalando la vittoria ai suoi.

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Gudmundsson jolly tattico: l’impatto immediato

L’avventura capitolina del talento islandese non poteva iniziare meglio. Come sottolineato dall’edizione del Corriere dello Sport, Gudmundsson si candida a diventare il vero e proprio multiruolo della rosa. La sua innata capacità di adattarsi a più zone del campo rappresenta una risorsa preziosa per variare lo spartito tattico a gara in corso.

Gudmundsson jolly tattico: il lavoro con Gattuso

L’allenatore Gennaro Gattuso sfrutterà al massimo i giorni della sosta per le nazionali per cucirgli addosso la veste migliore. Le parole del tecnico calabrese sul calciatore chiariscono la visione dello staff:

«Albert può giocare ovunque. In fase di attacco ci piace portare più uomini possibili. Lo abbiamo provato ovunque».

Gudmundsson jolly tattico: le soluzioni per la Lazio

La spiccata duttilità di Gudmundsson permetterà a mister Gattuso di schierarlo in diverse posizioni a seconda dell’avversario e dei momenti del match. Che sia mezzala, trequartista o seconda punta, l’islandese si trasforma nell’arma imprevedibile su cui la squadra punta per fare il salto di qualità in questa stagione.