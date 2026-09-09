News
Arbitro Lazio Milan: designato il fischietto del match
Arbitro Lazio Milan, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la quarta giornata del campionato di Serie A 2026-2027
L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso note le designazioni arbitrali per la quarta giornata del campionato di Serie A 2026-2027. A dirigere Lazio Milan sarà il sig. Matteo Marcenaro della sezione di Genova. La designazione completa:
ARBITRO: MARCENARO
1^ ASSISTENTE: ROSSI
2^ ASSISTENTE: DI GIOIA
4^ UOMO: GUIDA
VAR: MERAVIGLIA
ASSISTENTE VAR: AURELIANO
Ultimissime Lazio LIVE: le novità sugli infortunati e le parole di Lotito
News
Modric verso la panchina in Lazio-Milan? Amorim potrebbe rinunciare al croato
Luka Modric rischia di dover saltare dal primo minuto la partita dell’Olimpico contro la Lazio. Il Milan arriva all’Olimpico con...
Lazio, designato l’arbitro contro il Milan: Marcenaro dirige la sfida dell’Olimpico. I precedenti
Matteo Marcenaro è l’arbitro che l’AIA ha scelto per la prossima partita della Lazio di Gennaro Gattuso contro il Milan...
Lazio Napoli Under 17, vendetta è fatta: i biancocelesti di Fazi vincono 4-0 e conquistano i primi 3 punti della stagione. Il recap
Lazio Napoli Under 17, grande vittoria casalinga alla prima di campionato per le aquile di mister Fazi: Ricci non sbaglia...