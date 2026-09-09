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Arbitro Lazio Milan: designato il fischietto del match

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2 ore ago

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Arbitro Pallone Serie A 1 1

Arbitro Lazio Milan, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la quarta giornata del campionato di Serie A 2026-2027

L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso note le designazioni arbitrali per la quarta giornata del campionato di Serie A 2026-2027. A dirigere Lazio Milan sarà il sig. Matteo Marcenaro della sezione di Genova. La designazione completa:

ARBITRO: MARCENARO

1^ ASSISTENTE: ROSSI

2^ ASSISTENTE: DI GIOIA

4^ UOMO: GUIDA

VAR: MERAVIGLIA

ASSISTENTE VAR: AURELIANO

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