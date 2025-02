Lazio Napoli, la serie A premia Dia come MVP della partita ma per i biancocelesti non è l’unico – VIDEO

Lazio Napoli, la lega premia come migliore in campo l’ex Salernitana protagonista del gol del pari ma per i biancocelesti non è il solo

Uno dei protagonisti del tardo pomeriggio dell’Olimpico contro il Napoli, è stato senza dubbio Dia il quale con la sua rete nel finale salva Baroni e la Lazio dalla sconfitta. Proprio per questo motivo la Lega premia l’ex Salernitana come migliore in campo, ma la squadra biancoceleste non è dello stesso avviso visto che oltre al calciatore senegalese ad essere stato il migliore in campo è stato anche Isaksen