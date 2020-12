Lazio Napoli, la rifinitura degli azzurri a Castelvolturno: il report

Rifinitura mattutina del Napoli a Castelvolturno in vista del match di domani sera all’Olimpico contro la Lazio

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Lazio all’Olimpico in programma domani all’Olimpico alle ore 20.45 per la 13esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sui campi 2 e 3 iniziando la sessione con una fase di riscaldamento su circuito. Successivamente esercizi di passing drill e seduta tattica. Osimhen prosegue il percorso riabilitativo.