Invasione d’amore a Napoli: 900 laziali sfidano i divieti, il settore ospiti del Maradona si riempie

La Lazio non sarà sola contro il Napoli: già 900 biglietti venduti per il Maradona, la risposta del popolo biancoceleste

Il massimo campionato italiano si prepara a vivere uno degli appuntamenti più affascinanti e sentiti del calendario, con la sfida tra Napoli e Lazio programmata ufficialmente per domenica 8 novembre alle ore 12:30.

Tuttavia, l’avvicinamento al match dello stadio Diego Armando Maradona è fortemente condizionato dalle rigide misure di sicurezza e dai provvedimenti restrittivi che limitano la presenza dei sostenitori ospiti sugli spalti.

La macchina organizzativa registra numeri inevitabilmente ridimensionati rispetto ai grandiosi esodi registrati nelle scorse settimane, pur confermando che la squadra non scenderà in campo completamente sola nella sua marcia in trasferta.

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La situazione dei biglietti e le limitazioni per i tifosi della Lazio verso il Napoli

Nonostante le pesanti limitazioni imposte dalle autorità competenti, il settore ospiti dell’impianto partenopeo comincia progressivamente a riempirsi, attestandosi al momento su quota 900 tagliandi acquistati dai sostenitori della Lazio, rivela Il Corriere dello Sport.

Al momento restano poco meno di 1.600 posti ancora disponibili, ma le probabilità di raggiungere un nuovo e consueto “tutto esaurito” appaiono decisamente complicate.

La criticità principale risiede nel divieto assoluto di vendita imposto a tutti i residenti nella Regione Lazio, anche qualora fossero in possesso della tessera del tifoso.

La chiusura della vendita per la Lazio a Napoli

La passione della tifoseria non si spegne e un nucleo di sostenitori farà sentire il proprio calore anche nella difficile bolgia del Maradona. Per chi volesse tentare l’acquisto degli ultimi tagliandi disponibili, la finestra temporale si chiuderà definitivamente domani alle ore 19:00, ricordando che non sarà prevista in alcun modo la vendita dei biglietti nel giorno della gara.