Lazio Napoli, tante assenze per Conte, che però può contare su un importante rientro: ecco di chi si tratta

Lazio Napoli, il punto sulla squadra di Antonio Conte: il tecnico è alle prese con molte assenze, ma potrà contare su un rientro importante

Antonio Conte prepara la prossima sfida di campionato Lazio Napoli e il tecnico avrà a che fare con importanti assenze: Olivera, Spinazzola e David Neres, il cui bollettino è uscito solo oggi e conferma un assenza di almeno un mese.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport però il tecnico può sorridere perché in campo dal primo minuto si potrebbe rivedere Buongiorno: il difensore ha smaltito l’infortunio e punta ad essere titolare all’Olimpico. La sua assenza è stata particolarmente pesante nelle ultime partite, in cui i partenopei hanno preso cinque reti nelle ultime quattro gare senza l’ex Torino in cambio.