Lazio Napoli, il pareggio manca da 7 anni. E i partenopei…

Nelle gare dell’Olimpico tra Lazio e Napoli il segno “X” manca sette anni. Era il 2013, quando tra biancocelesti e azzurri finì 1-1 nella Capitale. Lo stesso risultato nel novembre 2016 al San Paolo, fu l’ultimo pari di Simone Inzaghi con i partenopei. Poi solo sconfitte per la Lazio nell’era del tecnico piacentino, la metà delle quali sono arrivate con almeno due gol di scarto in favore di Insigne e compagni. Il Napoli, col Leicester, è l’unica squadra dei primi cinque campionati a non aver ancora pareggiato in ambito nazionale, e il segno X manca agli azzurri da ben 17 turni.