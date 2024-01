Lazio-Napoli, i precedenti della sfida

Lazio-Napoli, a pochi giorni dalla partita con i partenopei di campionato questi i precedenti: i dettagli

Domenica torna in campo la Lazio, e l’avversario è di coefficente di difficoltà è elevato visto che all’Olimpico arriva il Napoli di Mazzarri. La partita sarà il 166°incrocio tra le due squadre e il bilancio è il seguente: 63 vittorie Napoli, 51 pareggi e 51 vittorie per i biancocelesti. In totale 220 gol fatti e 194 gol subiti. L’ultimo incrocio sorride ai ragazzi di Sarri vista la vittoria per 1-2 contro gli azzurri allenati da Garcia.