Lazio Napoli, l’esultanza di Guendouzi sul 2-2 di Dia fa impazzire i tifosi: ecco cosa ha fatto – VIDEO

Lazio Napoli, le immagini di Mateo Guendouzi al 2-2 di Dia: il centrocampista francese è una furia, ecco cosa ha fatto dopo il gol

Lazio Napoli è finita 2-2 grazie ad un gol di Dia che, entrato dalla panchina, ha rimesso il risultato in parità permettendo ai biancocelesti di strappare un punto importante e soprattutto rimanere imbattuti contro i partenopei in questa stagione. Al momento del gol del senegalese le telecamere di DAZN hanno però indugiato su Mateo Guendouzi: il centrocampista francese in un impeto di adrenalina infatti ha esultato in faccia al capitano avversario Di Lorenzo.