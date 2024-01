Lazio-Napoli, dubbi in difesa: chi affiancherà Romagnoli?

Lazio-Napoli, con Patric ai box Sarri dovrà scegliere chi affiancherà Romagnoli nel big match dell’Olimpico

Manca sempre meno a Lazio-Napoli e Sarri dovrà sciogliere i dubbi.

Per Il Corriere dello Sport, con Patric ai box per il problema alla spalla destra, Maurizio Sarri dovrà decidere chi tra Casale e Gila affiancherà Romagnoli. Questo ballottaggio a due nella difesa della Lazio potrebbe ripetersi anche per la partita con l’Atalanta, visto che il numero 4 potrebbe non recuperare in tempo.