Lazio, Muriqi: «Felice di far parte di questo club importante»

Vedat Muriqi, a ridosso dal match contro lo Zenit ha parlato così a Lazio Style Radio: ecco le sue parole

A pochi istanti dal match contro lo Zenit, è uno dei protagonisti della Lazio a presentare la gara. Ecco le parole di Muriqi sulle frequenze ufficiali:

«Mi sento bene, sono felice di far parte di uno dei club più importanti in Italia. Oggi affronteremo una squadra forte come lo Zenit, daremo tutto per vincere. Farò del mio meglio per aiutare i compagni, possiamo sbagliare qualche gara ma daremo sempre il massimo. Mi sto inserendo anche in città e sto migliorando anche con la lingua: sono stato accolto bene da tutti, lo apprezzo molto. Mi sento già a casa. Stadio aperto? Giocare con gli spettatori sarà stimolante, sentiremo il loro calore».