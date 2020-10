Lazio, Muriqi convocato con il Kosovo

L’attaccante è reduce da un infortunio, ma il ct Bernard Challandes ha deciso di convocarlo.

Notizia a sorpresa per Vedat Muriqi, attaccante della Lazio arrivato questa estate dal Fenerbahçe. Il 27enne, reduce dalle doppie visite mediche dopo la positività al Covid-19 e da un infortunio alla coscia, è stato convocato dal commissario tecnico del Kosovo Bernard Challandes per le partite contro la Macedonia del Nord, valida per i playoff di Euro2020, e per le gare con Grecia e Slovenia della Nations League.