Lazio Monza, dilemma centrocampo per Sarri: Guendouzi scalpita

Lazio-Monza, dubbio a centrocampo per Sarri: Guendouzi scalpita per una maglia da titolare contro i brianzoli

Dopo l’insperato pareggio colto in extremis contro l’Atletico Madrid in Champions League grazie al clamoroso gol di Provedel, la Lazio si rituffa sul campionato. Sabato all’Olimpico, nell’anticipo delle 20:45, arriva il Monza.

Sarri deve sciogliere alcuni dubbi a centrocampo, in particolare quello relativo alla mezzala sinistra. Con Luis Alberto intoccabile e Cataldi che dovrebbe tornare titolare in regia, potrebbe essere la volta buona per lanciare dal primo minuto Guendouzi. A quel punto a riposare sarebbe Daichi Kamada.