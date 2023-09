Zaccagni, astinenza da gol: un dato impressiona. E col Monza...

Mattia Zaccagni, titolare questa sera contro il Monza, cercherà di interrompere l’astinenza da gol: ecco da quanto manca la rete

Come riportato dal Corriere dello Sport edizione romana, quella di questa sera tra Lazio e Monza sarà una gara molto importante anche per Mattia Zaccagni. L’esterno partirà titolare nel tridente con Immobile e uno tra Pedro e Felipe Anderson col chiaro intento di spezzare il digiuno in zona gol.

Sono passate 13 gare senza segnare (14 se si conta anche quella con l’Atletico Madrid in Champions League). L’ultima rete risale all’8 aprile scorso contro la Juventus. Nel giorno della sua 150esima partita in Serie A l’ex Verona vuole scongiurare il rischio di replicare la striscia negativa del 2022, quando non ha segnato per 16 partite consecutive.