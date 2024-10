Lazio Genoa, l’Olimpico può fare di nuovo la differenza: da oggi biglietti in vendita

Lazio Genoa è il prossimo incontro che attende la squadra di Baroni in Serie A, i biancocelesti possono contare sul fattore Olimpico

Dalle ore 16:00 di oggi sono in vendita i biglietti per Lazio Genoa, gara valevole per la nona giornata del campionato di Serie A. Si riparte dai circa 29.000 abbonati, con prezzi moderati nei settori popolari: Curva Maestrelli e Distinti Sud a 30 euro con omaggio per gli under 14.

Verosimilmente sarà superata nuovamente quota 40.000 spettatori. In casa la squadra di Baroni spinta dal proprio pubblico ha ottenuto fino ad ora ottimi risultati: tre vittorie e un pareggio in campionato, un successo in Europa League contro il Nizza.