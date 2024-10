Settore giovanile Lazio, il programma del weekend: inizia il campionato U14 Pro

Settore giovanile Lazio, tutti gli impegni delle giovani aquile. Tutti i dettagli

Di seguito il comunicato della Lazio.

COMUNICATO– Tutte le aquile del Settore Giovanile iniziano ufficialmente il cammino nei campionati agonistici, finalmente, si trova ai nastri di partenza anche l’ultimo campionato nazionale, ovvero quello dell’Under 14 Pro. Sarà un weekend lungo quello che si divide, non solo, tra sabato 19 e domenica 20 Ottobre, ma si protrae fino a martedì 22, dove saranno protagoniste tutte e 6 le squadre agonistiche.

Sabato mattina saranno impegnate nell’anticipo di campionato Under 15 e Under 16, le due compagini biancoceleste se la vedranno sul campo del Catanzaro. Alle ore 10, i primi a scendere in campo saranno i ragazzi di Tommaso Rocchi, la Lazio deve risollevarsi dopo la sconfitta contro l’Empoli. A seguire alle ore 11:30 sarà la volta dell’Under 16 di Simone Rughetti. Le aquile classe 2009 devono lasciarsi alle spalle le sconfitte con Palermo ed Empoli, bisognerà mettere in cassaforte i tre punti per riprendere il volo.

Chiuderanno il sabato, i ragazzi classe 2011 di Valerio Gualdaroni. E’ big match nella quinta giornata del campionato Under 14 Regionali Eccellenza, la Lazio farà visita all’Ostia Mare. Uno scontro d’alta quota tra la seconda e la quarta forza del campionato, è solamente una la lunghezza a distanziare le due squadre.

Domenica, esordio casalingo al ‘Green Club’ per i ragazzi di Matteo Grassi. La Lazio attenderà i pari età del Perugia per la prima sfida del campionato nazionale Under 14 Pro.

Nel pomeriggio, al Centro Sportivo ‘La Borghesiana’ sarà la volta dell’Under 17 di Gianluca Procopio. Le aquile classe 2008 attendono la Juve Stabia. La Lazio andrà a caccia della quinta vittoria consecutiva.

L’Under 18 di Francesco Punzi scenderà in campo martedì nel posticipo contro i pari età del Lecce. I biancocelesti hanno tutte le intenzioni di continuare la striscia positiva di risultati per rimanere nei piani alti della classifica, la squadra pugliese è avvisata.

Tutto è pronto per un weekend ricco di sfide.

Il programma nel dettaglio:

Under 18 Nazionali – 7^ Giornata

LAZIO-LECCE

Martedì 22 Ottobre, ore 11:30 Centro Sportivo ‘La Borghesiana’ – Roma

Under 17 Nazionali – 7^ Giornata

LAZIO-JUVE STABIA

Domenica 20 Ottobre, ore 16:15 Centro Sportivo ‘La Borghesiana’ – Roma

Under 16 Nazionali – 5^ Giornata

CATANZARO-LAZIO

Sabato 19 Ottobre, ore 11:30 Centro Tecnico Federale FIGC-LND – Catanzaro

Under 15 Nazionali – 5^ Giornata

CATANZARO-LAZIO

Sabato 19 Ottobre, ore 10 Centro Tecnico Federale FIGC-LND – Catanzaro

Under 14 Pro – 1^ Giornata

LAZIO-PERUGIA

Domenica 20 Ottobre, ore 15 Centro Sportivo ‘Green Club’ – Roma

Under 14 Regionali Eccellenza – 5^ Giornata

OSTIA MARE LIDO-LAZIO

Sabato 19 Ottobre, ore 18:30 Centro Sportivo ‘Anco Marzio’ – Ostia-Roma