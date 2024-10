Igor Tudor torna in Serie A? É in pole per quella panchina

Igor Tudor potrebbe tornare ad allenare in Serie A: l’ex allenatore della Lazio sarebbe in lizza in caso di esonero di quell’allenatore

Il futuro di Igor Tudor potrebbe essere ancora una volta in Serie A. A riferirlo è l’edizione odierna del Corriere della Sera, che spiega come l’ex Lazio sia una delle opzioni per il Genoa.

Il Grifone, tra le squadre più in difficoltà in questo inizio di stagione, è chiamato a cambiare marcia altrimenti la società potrebbe anche pensare al cambio in panchina. Tra i nomi in pole position per sostituire Gilardino ci sarebbe proprio il croato.