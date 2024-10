Allenamento Lazio, biancocelesti subito in campo: mattinata di scarico e domani riposo prima del Twente

Allenamento Lazio, oggi la squadra di Baroni tornerà subito a Formello per una seduta di scarico dopo l’amara sconfitta contro la Juve

In casa Lazio c’è da smaltire la delusione per una sconfitta amara contro la Juve. Baroni, come riportato da Il Messaggero, chiama subito a rapporto i suoi questa mattina per una seduta di scarico. Domani, invece, ci sarà una giornata di riposo prima di cominciare a preparare il match di Europa League contro il Twente.

Per la sfida di Coppa saranno da valutare le condizioni di Guendouzi, ancora alle prese con il dolore al piede, e Tavares, che ieri ha abbandonato il terreno di gioco per crampi. Assenti sicuramente, invece, Castrovilli, fuori dalla lista, lo squalificato Noslin e l’infortunato Lazzari.