Immobile, il vice presidente del Besiktas: «Un giocatore eccezionale, ecco come lo abbiamo convinto»

Le parole di Huseyin Yucel, vice presidente del Besiktas, presente oggi a Roma per ritirare un premio sull’impatto di Immobile in Turchia

Il vice presidente del Besiktas, Huseyin Yucel, ha ricevuto il Premio Internazionale Eccellenza Mediterraneo durante la cerimonia svoltasi a Roma. Di seguito le sue parole ai giornalisti presenti sul trasferimento di Ciro Immobile dalla Lazio in Turchia e il suo approccio nella nuova squadra.

PAROLE – «Ciro è un giocatore eccezionale, avrebbe tanto voluto esserci oggi, ma con le partite ravvicinate non poteva. Manda un saluto a tutti i tifosi della Lazio. Per noi è un giocatore incredibile, 12 gol in 13 partite: vogliamo naturalizzarlo turco (ride ndr), siamo molto felici di averlo. Per tre giorni non siamo usciti dall’albergo perché stavamo lavorando all’acquisto di Immobile, ma lo seguivamo già da mesi dietro le quinte».