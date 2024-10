Infortunio Guendouzi, contro la Juve una protezione speciale: in Europa League andrà in panchina. Le condizioni

Infortunio Guendouzi, il centrocampista della Lazio ha stretto i denti in campionato contro la Juve ma in Europa League non sarà rischiato

Mattéo Guendouzi era in dubbio per la partita di campionato contro la Juve a causa di un pestone rimediato al mignolo del piede destro con la sua Nazionale durante la sosta. Il centrocampista della Lazio, come riportato da Il Messaggero, ha però stretto i denti ed indossato una protezione speciale in titanio.

Giovedì è il turno del Twente in Europa League, ma Guendouzi con molta probabilità non sarà rischiato e si accomoderà in panchina. Al suo posto ci sarà Vecino.