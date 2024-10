Settore Giovanile femminile, le aquile vincono in goleada e volano al secondo posto

Settore Giovanile femminile, si è conclusa la 6^ giornata del campionato Primavera 2 ed è goleada per le ragazze guidate da Pamela Pace

Di seguito il comunicato della Lazio.

COMUNICATO– Si è conclusa la 6^ giornata del campionato Primavera 2 Femminile ed è goleada per le ragazze guidate da Pamela Pace.

La sfida del ‘Green Club’ tra Lazio Women e Vis Mediterannea Soccer termina 14-1.

Le biancocelesti iniziano la partita con la quinta ingranata, dopo appena 9’ Caligiuri apre le danze. La stessa giocatrice numero 6, sigla la doppietta personale una manciata di minuti più tardi. Le padrone di casa continuano a dominare la sfida e spedire la sfera in fondo al sacco. Entrano nel tabellino dei marcatori mettendo a segno le doppiette personali Scaramuzzi, Ciccone e Quadrio. La prima frazione di gioco tra Lazio e Vis Mediterrane termina 8-0. Nella ripresa la storia non cambia, le ragazze di mister Ferrentino non riescono mai ad entrare in partita, mentre le giovani aquile dilagano. Vanno ancora a segno Ciccone e Quadrio, Stotani e Saia,mentre è doppietta personale per Gioia Livignani, l’attaccantte classe 2009 trova i suoi primi gol dopo esser stata aggregata sotto età con la Primavera. Le avversarie di mister Ferrentino siglano il gol della bandiera con Lombardo, ma a poco serve. Al triplice fischio Lazio-Vis Mediterraneo Soccer termina 14-1.

Le aquile di Pamela Pace mettono in cassaforte tre punti e volano al secondo posto della classifica.

Le biancocelesti tornano in campo il 9 Novembre, la Lazio Women Primavera farà visita al Bologna Women. Un big match tra la seconda e la terza forza del campionato.

PRIMAVERA FEMMINILE 2 (6^ Giornata):

LAZIO WOMEN – VIS MEDITERRANEA SOCCER 14-1

Marcatori: 9’pt, 13’pt Caligiuri (LW), 17’pt, 44’pt Scaramuzzi (LW), 27’pt, 38’pt, 12’st Quadrio (LW), 35’pt, 39’pt, 6’st Ciccone (LW), 15’st, 41’st Livignani (LW), 30’st Stotani (LW), 32’st Lombardo (VMS), 44’st Saia (LW)

LAZIO WOMEN: Scotti, Gobbo, Fiorini, Fonck, Pizzi (25’st Sabbatini), Caligiuri, Morato ((1’st Livignani), Francolini (8’st Moretti), Quadrio (14’st Stotani), Ciccone, Scaramuzzi (8’st Saia).

A disp.: Gregori (GK), Stefani, Forte, Mancini.

All.: Pamela Pace.

VIS MEDITERRANEA SOCCER: Spiniello, Lombardo, Anzelmo, Iuliano, Fasulo, Lonardo, Nardovino, Zanchelli, Russo, Iannone, Cirino.

A disp.: /

All.: Ferrentino.