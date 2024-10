Juve Lazio, Trevisani: «Douglas Luiz andava espulso! Ogni settimana c'è una regola nuova. Tavares su Dodò...»

Juve Lazio, il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato così della mancata espulsione di Douglas Luiz per condotta violenta ai danni di Patric

Riccardo Trevisani, durante il consueto appuntamento con Fontana di Trevi sul canale Twitch di Cronache di Spogliatoio, ha parlato così del contatto tra Douglas Luiz e Patric in Juve–Lazio:

PAROLE – «L’AIA comunica che Douglas Luiz non andava espulso? Bene allora vuol dire che vale tutto. Non ha senso niente, ogni settimana c’è una regola nuova: Tavares su Dodò ci hanno detto che è rigorissimo, perché il fallo di Pavlovic su Kabasele no? Ci dicono perché la palla non è più giocabile: perché Dodò la può rigiocare? Che ci voleva a dire: Il Var di Juve-Lazio ha sbagliato e Douglas Luiz andava espulso. Sacchi non poteva vedere il contatto ma dalla sala Var avrebbero dovuto dirgli: ‘Guarda c’è un signore che a palla lontana ha dato un cazzotto in testa a un altro e andava cacciato’. Se noi invece di dire che andava cacciato, ci mettiamo a fare discussioni sull’intensità e andiamo con le giustificazioni, la categoria protetta: non sono panda, sono persone normali che fanno cose buone e cose meno buone. Se stiamo sempre a giustificarli non crescono, non migliorano e la gente si rompe i co****ni a guardare le partite».