Eleonora Goldoni: «C'è tanto rammarico, il potenziale c'è, ma... La sosta ci farà bene»

Le parole di Eleonora Goldoni, attaccante della Lazio Women, dopo la sconfitta delle biancocelesti contro la Lazio

Eleonora Goldoni ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la sconfitta della Lazio Women in campionato contro la Fiorentina. Di seguito le sue parole.

SCONFITTA – «C’è tanto rammarico, è anche difficile parlare in questo momento dopo una prestazione di squadra del genere e essere andate vicine a portare a casa i tre punti. Perdere così fa veramente male perché ripensiamo a tutto quello che ci mettiamo dentro durante tutta la settimana, affrontiamo le squadre più forti con le prestazioni migliori ed è un colpo al cuore».

RAMMARICO – «Il rammarico deriva proprio dal fatto che siamo una squadra con del potenziale incredibile, ci sono delle individualità che se messe insieme al gruppo fanno tanto. È qui il dolore, quando non riesci a portare a casa quello che conta. È una squadra che ha carattere, personalità, che sa giocare e sono convinta che arriveremo. Martellando e perseverando prima o poi ci arriviamo».

SOSTA NAZIONALI – «Penso che questa sosta possa fare bene alla squadra che rimane, continuerà a allenarsi forte e noi con loro perché alla fine questa piccola vittoria, la chiamata in Nazionale, è merito di tutta la squadra. Farà bene a tutte staccare».

CONSAPEVOLEZZA – «La consapevolezza è che i margini di miglioramento ci sono e sono anche tantissimi, si perde per delle disattenzioni. Sono convinta che con la perseveranza e col continuare a battere chiodo arriveremo perché il potenziale c’è. Questa squadra ha caratteristiche ben precise, abbiamo un’identità. Ogni gol non è casuale, da sola non vado da nessuna parte. Cerco di fare quello che il mister mi chiede, non penso di aver fatto una buona partita oggi. Dobbiamo migliorare tanto, sono pronta a farlo».