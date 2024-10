Allenamento Lazio, Guendouzi ha svolto la rifinitura: Baroni vuole puntare su di lui. Il report

Allenamento Lazio, le ultime in vista della sfida di domani contro la Juve. Il report completo

Guendouzi dovrebbe esserci contro la Juventus. Il giocatore biancoceleste ha svolto regolarmente la rifinitura ed è stato provato in mediana con Rovella. Al lavoro differenziato di ieri pomeriggio, è seguita la seduta in gruppo di stamattina.

A parte Lazzari, fermo per una lesione muscolare al retto femorale, sono tutti a disposizione. Dovrebbe essere quindi confermata la formazione che ha dato finora le maggiori garanzie: davanti Isaksen, Dia e Zaccagni alle spalle di Castellanos. In mediana recuperato Vecino dall’affaticamento, partirà tra le riserve. In difesa Marusic e Tavares sulle fasce, al centro Gila formerà la coppia con Romagnoli e Provedel in porta.