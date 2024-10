Twente Lazio, un osservato speciale per Baroni: difesa in apprensione

Twente Lazio, tra le fila degli olandesi c’è un calciatore su tutti che mette in apprensione la difesa biancoceleste

Il Twente gravita al sesto posto in Eredivisie, un avversario di certo non irresistibile ma da non sottovalutare per la Lazio di Baroni. Lo dimostrano i due pareggi con Manchester United e Fenerbahce.

Tra gli olandesi, c’è un giocatore che sta guidando la classifica marcatori in Olanda. Si tratta di Sem Steijn che con 8 reti in 9 partite è primo tra i cannonieri nel suo campionato. Oltre al classe 2001 c’è anche l’ex Serie A Sam Lammers tra i noti delle fila del Twente.