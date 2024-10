Allenamento Lazio, ecco quando scatteranno le prove tattiche anti-Juve: il report

Allenamento Lazio, il report completo in vista della sfida con la Juve

Allenamento in gruppo oggi per Vecino, tornerà tra i convocati contro la Juve. Baroni ha l’intera rosa a disposizione fatta eccezione di Lazzari, finito ko per una lesione di medio grado al retto femorale sinistro.

Le prove tattiche scatteranno tra domani e giovedì quando alla base si rivedranno gli altri 7 nazionali (Mandas è l’unico già tornato): sono Marusic, Hysaj, Guendouzi, Dele-Bashiru, Isaksen, Tchaouna e Dia. La seduta di domani è fissata per le 11, poi la squadra biancoceleste lavorerà giovedì pomeriggio (ore 15) e svolgerà la rifinitura venerdì alle 1.