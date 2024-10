Lazio, con il Twente per ripartire subito: con la Juve c’è stata un’eccezione

Lazio che tra meno di 48 ore scenderà nuovamente in campo e lo farà in Europa League contro il Twente in trasferta

Trasferta in Olanda giovedì alle ore 21:00 per la Lazio che affronterà il Twente. In Europa League la squadra di Baroni è partita nel miglior modo possibile: due vittorie su due, 7 gol fatti e 1 subito. Al momento è il miglior attacco del torneo, proprio l’attacco può ritrovarsi nell’incontro in programma ad Enschede.

Contro la Juventus infatti, anche e soprattutto a causa dei circa 70 minuti in inferiorità numerica, è l’unica gara stagionale in cui i biancocelesti non hanno trovato la via del gol. Nelle restanti 9 sfide tra Serie A ed Europa sono arrivati 21 gol.