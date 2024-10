Nazionali Women, diramata la lista delle convocate: presenti anche 11 biancocelesti

Nazionali Women, le ct delle nazionali femminili hanno reso nota la lista delle convocate e sono presenti anche le calciatrici di Grassadonia

La serie A sta per tornare in auge dopo la sosta delle nazionali, mentre il campionato femminile invece farà l’inverso visto che il weekend che sta per iniziare precede la sosta delle nazionali. L’ultimo match della Lazio Women di Grassadonia sarà contro la Fiorentina, e il tecnico biancoceleste visto che alle convocazioni delle rispettive compagini nazionali hanno risposto ben 11 ragazze biancocelesti e sono: Goldoni, Oliviero e Piemonte. D’Auria, Visentin e Zanoli per l’Italia. Connolly rappresenterà l’Irlanda, Yang volerà in Cina, Kajan in Ungheria, Cetinja in Serbia e Karresmaa in Finlandia per unirsi alla Nazionale U23