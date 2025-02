Lazio-Monza, i precedenti della sfida dell’Olimpico: il dato

Lazio-Monza, alla vigilia della sfida interna dell’Olimpico contro la formazione brianzola ripercorriamo i precedenti fra le due compagini

Archiviata e metabolizzata la vittoria seppur di misura con il Cagliari, per la Lazio domenica arriva un nuovo impegno di campionato, visto che domenica allo stadio Olimpico arriva il Monza di Bocchetti. Per quanto riguarda i precedenti tra biancocelesti e brianzoli, la situazione attuale è la seguente ossia: 3 vittorie e 2 pareggi. L’ultima vittoria casalinga dei biancocelesti contro il Monza nel 2022: 1-0 firmato dalla giovane promessa Luka Romero. Anche i brianzoli hanno avuto la meglio sulle aquile ma in serie B con una vittoria che risale alla stagione 1986 quando alla guida della compagine lombarda c’era Paolo Carosi