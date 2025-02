Lazio-Monza, il dato curioso sui precedenti tra Baroni e Bocchetti: i dettagli

Lazio-Monza, alla vigilia della gara interna con i lombardi ripercorriamo i precedenti tra le due compagini in vista di domenica: i dettagli

Archiviata la preziosa vittoria di lunedì contro il Cagliari, domenica pomeriggio la Lazio riceverà in casa il Monza ultimo della classe per proseguire la corsa verso un posto Champions nella prossima stagione. All’Olimpico oltre i calciatori ad essere protagonisti saranno anche i due tecnici ossia Baroni e Bocchetti, e tra i due c’è un dato al quanto curioso. I due allenatori infatti non si sono mai affrontati in carriera, e domenica infatti sarà la loro prima volta.