Zaccagni punta al rientro: il messaggio social per i tifosi della Lazio – FOTO

Zaccagni inizia il countdown: il messaggio social per i tifosi della Lazio. L’Arciere prosegue nel suo percorso di riabilitazione

Mentre la Lazio si ritrova per dare il via alla nuova stagione, a Formello c’è un’assenza che pesa, quella del suo capitano, Mattia Zaccagni. L’attaccante biancoceleste è impegnato nella sua personale battaglia per tornare in campo il prima possibile, una corsa contro il tempo iniziata dopo l’intervento chirurgico a cui si è sottoposto nelle scorse settimane per risolvere definitivamente i problemi legati alla pubalgia, un fastidio che lo ha condizionato a lungo.

Il percorso di recupero procede senza sosta all’interno del centro sportivo. Mentre i suoi compagni di squadra si sottoponevano ai consueti test atletici di inizio stagione presso la clinica Isokinetic, Zaccagni seguiva un programma di riabilitazione personalizzato. Un’assenza, la sua, ampiamente prevista e parte integrante del protocollo post-operatorio. Il numero 10 della Lazio sosterrà tutti i controlli del caso non appena la sua condizione fisica glielo permetterà, senza forzare le tappe per non rischiare ricadute.

La sua determinazione e la voglia di riabbracciare il gruppo sono palpabili. A testimoniarlo è la sua attività sui social media, dove ha condiviso con i tifosi un breve video che lo ritrae al lavoro durante una seduta di fisioterapia a Formello. Ad accompagnare le immagini, un’emoticon tanto semplice quanto significativa: una clessidra. Un messaggio chiaro che non lascia spazio a interpretazioni: il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. “L’Arciere” non vede l’ora di riprendersi l’arco e le frecce per tornare a esultare con i suoi tifosi. La Lazio e il suo popolo lo aspettano, pronti a riaccogliere un leader il cui ritorno sarà il primo, grande rinforzo della stagione.