Lazio-Monza, Palladino col dubbio Di Gregorio: le ultime sulle condizioni del portiere

Lazio-Monza, il tecnico brianzolo a pochi giorni dalla sfida contro i biancocelesti deve fare i conti con il dubbio in porta

Archiviato il pareggio in extremis contro l’Atletico Madrid, Lazio-Monza per i biancocelesti è fondamentale per ripartire in campionato dopo l’inizio difficile. A pochi giorni dalla partita, in casa dei brianzoli c’è un grattacapo non indifferente ovvero le condizioni di Di Gregorio.

Secondo quanto riporta Goal.com, la botta alla testa subita dal portiere non dovrebbe compromettere la sua presenza sabato sera, nella gara che vale molto per entrambe le formazioni.