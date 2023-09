Lazio-Monza, il mago alla fine della partita contro i brianzoli è stato ammonito dal direttore di gara per proteste

Il pareggio contro il Monza, non smuove di molto la classifica della Lazio che non va oltre l’1-1 contro il Monza. Al termine della partita, per proteste vementi Luis Alberto è stato ammonito dal direttore di gara.