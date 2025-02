Lazio Monza, torna il problema Olimpico: in campo meno di 24 ore dopo l’italrugby. Le condizioni del terreno di gioco

Lazio Monza, problema Olimpico per i biancocelesti, che vanno in campo subito dopo l’italrugby: ecco le condizioni del terreno di gioco

Oggi in campo la Lazio, che tra le mura amiche dell’Olimpico ospiterà il Monza per la giornata numero 24 di questo campionato, con l’obiettivo di portare a casa altri tre punti.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, torna l’incubo del terreno di gioco, per l’ennesima volta martoriato dall’italrugby, in campo meno di 24 ore fa. I giardinieri dovranno risistemare tutto in tempo record, ma qualche problema potrebbe persistere.